Sonnenbrillen beim Autofahren: Warum grau besser ist als gelb

3) Entspiegelte Gläser für klare Sicht

Entspiegelte Gläser minimieren Lichtreflexe und reduzieren Blendeffekte, was gerade beim Autofahren von Vorteil ist.

Wer eine Sonnenbrille mit selbsttönenden Gläsern in Erwägung zieht, sollte beachten, dass diese beim Autofahren problematisch sein können. Die Gläser benötigen bis zu 30 Sekunden, um sich an wechselnde Lichtverhältnisse anzupassen, was in solchen Situationen wie dem Eintritt in einen Tunnel zu gefährlicher Dunkelheit führen kann.

4) Nicht zu schmal

Die Fassung der Sonnenbrille sollte schmal sein, um das Sichtfeld nicht einzuschränken.

Wer beim Autofahren eine Korrekturbrille benötigt, sollte sich für eine Sonnenbrille mit geschliffenen Gläsern entscheiden.

Zudem ist es wichtig, dass die Brille über ausreichenden UV-Schutz verfügt, auch wenn Autoscheiben einen Teil der UV-Strahlung filtern. Empfehlenswert ist der Kauf einer Sonnenbrille im Fachhandel, um sicherzustellen, dass sie den EU-Sicherheitsstandards entspricht und den UV-400-Schutz bietet.

5) Sauber halten

Aufsetzen, wieder weglegen, das macht die Gläser schmutzig. Flecken auf der Brille können aber die Sicht beeinträchtigen: Daher sollte die Brille regelmäßig gereinigt werden, um ein optimales Sehvermögen zu gewährleisten.