Die Entwicklungszeit war denkbar kurz und am 12. November 1949 wurde der Typ 29, wie er damals noch genannt wurde, vorgestellt. Zunächst fährt der T1 als Kastenwagen vom Band, 4,10 Meter lang, 1,66 Meter breit und 1,90 Meter hoch, sowie mit einem Laderaum, der mehr als 4,5 Kubikmeter fasst. Mit dem 25 PS starken und 1,1 Liter großen Vierzylinder-Boxer aus dem Käfer erreicht der kurz übersetzte T1 gut 80 km/h. Bis 1967 steigt der Hubraum auf 1,5 Liter, die Leistung auf 44 PS und die Höchstgeschwindigkeit auf 105 km/h.

Die Geschichte begann drei Jahre vorher. Die Legende besagt, dass die Idee für einen VW Transporter im April 1947 - als das Werk noch unter britischer Kontrolle stand - entstanden sei, als der niederländische Geschäftsmann Ben Pon bei einem Besuch in Wolfsburg eine Zeichnung eines leichten Nutzfahrzeugs anfertigte. Ihm waren sogenannte „Plattenwagen“ aufgefallen, primitive Transporter, die Teile und Werkzeuge zwischen den Montagestationen hin und her transportierten. Und bei einem Gespräch mit der Unternehmensführung schlug er ein entsprechendes, robustes Transportfahrzeug von VW vor.

Als am 8. März 1950 der erste Transporter von VW vom Band läuft, wird er intern schlicht Typ 2 getauft. Typ 1 war der Käfer - so einfach war das damals. Die im Aufbau befindliche deutsche Wirtschaft brauchte dringend einen kleinen, preiswerten Transporter und VW lieferte das passende Fahrzeug.

Der Name "Bulli" soll eine Abkürzung aus Bus und Lieferwagen sein. Bereits 1949 wollte Volkswagen die Bezeichnung „Bulli“ als Wortmarke beim Patentamt schützen lassen. Aber: Ein anderes Unternehmen hatte sich die Rechte zuvor für ein Pistenfahrzeug gesichert. Der Spitzname Bulli setzte sich in der Fangemeinde aber trotzdem bald durch.

In den 1960er-Jahren wird der Bulli das Fortbewegungsmittel des Hippie-Bewegung, meist entsprechend bemalt. Wie der "Light"-Bus des Künstlers Bob Hieronimus, der 1969 in Woodstock abgelichtet wurde. Als im Jahr 1967 die Beatles ihr Album Sgt. Peppers Lonley Hearts Club Band veröffentlichten, brachte VW den T2 heraus. 1978 zählt man bereits 4,5 Millionen produzierte Exemplare des Transporters. Ein Jahr später läuft die deutsche T2-Fertigung aus. Die Produktion wird freilich woanders fortgesetzt: bis 1987 im mexikanischen Werk Puebla mit luftgekühltem Boxermotor, danach noch bis 1996 mit wassergekühlten Vierzylindern. Und bei Volkswagen do Brasil werden bis 2013 weitere 355.000 T2c hergestellt.