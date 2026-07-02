So süß wird der neue Smart: 3,5 Gründe, warum wir den #2 schon jetzt mögen

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Das englische Wort „smart“, wir haben es nachgeschlagen, bedeutet so viel wie clever, pfiffig, schick oder elegant. Wird der neue smart #2 seinem Namen gerecht?

3,5 Gründe, warum der Neue richtig süß ist. 1. Endlich wieder ein echter Smart Der Smart kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Nach den SUV-Modellen #1, #3 und #5 steht nun wieder ein echter Zweisitzer in den Startlöchern. Noch ist der neue smart #2 ein Concept Car, doch die Studie zeigt bereits sehr genau, wie der kleinste Stromer der Marke aussehen und was er technisch bieten wird. Die Europapremiere feierte die Knutschkugel in Rom – dort, wo enge Gassen und Parkplatzmangel seit Jahrzehnten zum Alltag gehören. Hier hat man mit einem dicken SUV keine Freude. Mit einem Smart schon eher. Mit knapp 2,80 Metern (statt 2,50 Metern) Länge bleibt der neue Smart seinem ursprünglichen Konzept treu. Kurze Überhänge, Räder an den äußersten Ecken der Karosserie und rahmenlose Türen sorgen für einen schicken Auftritt. Smart spricht von der Designphilosophie „Function becomes Fashion“ – also: Die Funktion bestimmt das Design.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Smart Seine kleinen Maße sind seine größte Stärke: Im smart #2 ermöglicht die ECA-Plattform einen Wendekreis von nur 6,95 Metern (Bordstein zu Bordstein) – und erreicht damit die Wendigkeit des Smart-Zweisitzers der letzten Generation.

2. Er sieht aus wie ein Designerstück Weiß trifft Gold - love! Man merkt: Die Designer haben sich nicht nur bei Autos umgesehen, sondern auch in der Modewelt. Kühlergrill, Scheinwerfer und Heckleuchten tragen raffinierte Muster und Details. Besonders originell: Die Türgriffe erinnern an Kleideretiketten, während feine Riemen am Heck an hochwertige Handtaschen erinnern. Smart nennt das selbst „High Fashion trifft High Tech“. Und innen? Statt zweier klassischer Einzelsitze setzt Smart auf eine durchgehende Sitzbank. Sie soll Fahrer und Beifahrer optisch näher zusammenbringen und gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit schaffen. Wie beim Vorgänger soll es eine Zweifarbenlackierung und die geteilte Tailgate-Heckklappe geben. Das Cockpit folgt einem S-förmigen Layout und wirkt bewusst aufgeräumt. Ziel war es, möglichst viel Platz aus möglichst wenig Auto herauszuholen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © smart Der Smart war nie einfach nur ein Auto. Das smart Concept #2 macht die Designrichtung des künftigen smart #2 erlebbar. Seine Proportionen, das zweifarbige Farbkonzept, die rahmenlosen Türen und die präzise ausgearbeiteten Oberflächendetails folgen einem zentralen Leitgedanken: „Funktion wird zu Design.“

3. Überraschend erwachsen Unter dem Blech arbeitet erstmals die neu entwickelte 400-Volt-Electric Compact Architecture (ECA). Die speziell für ultrakompakte Elektroautos entwickelte Plattform soll den neuen Smart besonders wendig machen. Der Wendekreis beträgt lediglich 6,95 Metern – praktisch auf dem Niveau des früheren Smart Fortwo. Gerade in engen Innenstädten dürfte das einer der größten Vorteile bleiben. Die Batterie im Unterboden kommt aus dem Geely-Sortiment mit 35,7 kWh. Reichweitetentechnisch soll der neue Smart rund 300 Kilometern schaffen - fast das Doppelte des Vorgängers. Weiteres Versprechen der Hersteller: An einer DC-Schnellladesäule soll sich der Akku in weniger als 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © smart Smart hat sich von der Modewelt inspirieren lassen und das klassische Kleideretikett zu einem markanten Türgriff umdesignt. Und was man sonst nur von Handtaschen kennt, wird hier zum Highlight am Heck: Feine Riemen-Details ergänzen die sanft geschwungenen, organisch geformten Leuchten. Wer hinter dem Neuen fährt, schaut jetzt auf ein digitales Pixel-Display.