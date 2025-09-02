Endlich wieder Kleinstwagen: Smart bringt den vollelektrischen #2

Smart arbeitet an einer Neuauflage seines klassischen Stadtautos. Das Modell mit dem Namen Smart #2 soll ein vollelektrischer Zweisitzer im A-Segment werden und Ende 2026 seine internationale Premiere feiern. Als Hauptmarkt ist Europa vorgesehen.

Mit dem Fahrzeug knüpft die Marke an die Tradition des ursprünglichen Smart fortwo an, der 1998 eingeführt wurde und viele Jahre als Inbegriff des Citycars galt. Das neue Modell soll die kompakten Abmessungen und die Ausrichtung auf urbane Mobilität mit zeitgemäßer Elektroantriebstechnik verbinden. Entworfen wird der Smart #2 vom Mercedes-Benz-Designteam.