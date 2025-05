Smart #5 Brabus: Groß und wuchtig – und immer noch Smart?

Man kann Smart zurecht als sehr junge Marke bezeichnen. Seit dem Einstieg der chinesischen Geely Automobile Group 2020 gehört die Marke zu 50 Prozent den Chinesen, 50 Prozent sind nach wie vor in der Hand von Mercedes-Benz. Die Autos des Joint-Venture haben kaum noch etwas mit der Ursprungsidee von Smart zu tun. Damals: urbane, kleinste Stadtflitzer. Heute: SUV in mittlerweile drei Größen - nach dem #1 und dem #3 bringt Smart nun den #5 auf den Markt. Ein mittelgroßes SUV mit eindeutiger Mercedes-Note in Design und Qualität. Gebaut in China. Die Entwicklung der Autos teilt man sich auf: das Design kommt von Mercedes, Plattform und Produktion übernimmt Geely. Eine Partnerschaft, die moderne Autos mit viel Charakter und Detailarbeit liefert. Die deutschen Designer aus Sindelfingen sind stolz auf ihre europäische Handschrift.