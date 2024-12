Sind Winterjacken, Handschuhe und Stiefel wirklich ein Unfallrisiko?

Simuliert wurde eine alltägliche Verkehrssituation , in der ein in dicker Winterkleidung auf dem Sitz beziehungsweise in einem Kindersitz angegurtet wurden. Anschließend wurde der Gurt-Schlitten jeweils mit einer Geschwindigkeit von 16 km/h gestoppt – analog zu einem Auffahrunfall im Stadtverkehr.

Das Problem: Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern schneidet das quer liegende Gurtband tief in den Bauch ein. Das kann schwere Verletzungen auslösen. Vor allem Weichteile wie Darm, Leber oder Milz sind betroffen, innere Blutungen möglich. Auch bei einer Notbremsung kann es bereits zu kleineren Verletzungen kommen.

Wo liegt der Gurt im Idealfall?

Denn durch die Wattierung in der Winterkleidung hat der Gurt Spielraum zum Körper und liegt beim Angurten über dem unteren Bauchraum. Ohne Jacke liegt der Gurt aber idealerweise eng an den Hüftknochen bei Erwachsenen beziehungsweise an den Oberschenkeln bei Kindern an.

Zwei Lösungen

Erstens: Im Idealfall ohne Winterjacke Auto fahren, das heißt diese ausziehen.

Zweitens: Wem das zu kalt ist, der sollte die Jacke öffnen und unter dem Gurt hervorziehen.

Bei Kindern gilt: Gegen die Kälte hilft eine Decke – am besten im Haus vorwärmen.