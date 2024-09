Schützen Mountainbike- oder E-Bike Helme auch im Fahrrad-Alltag besser?

Der September begann mit vielen Meldungen über schwere Fahrradstürze im alpinen Gelände.

In Tirol sind mehrere Radler schwer verletzt worden. In Söll (Bezirk Kufstein) ist eine 60-jährige Radlerin nach einem Zwischenfall mit einem Hund rund 15 Meter über Steilgelände abgestürzt. In Nassereith (Bezirk Imst) verletzte sich eine 33-jährige Tschechin bei einem Sturz schwer im Gesicht, ebenso ein 13-Jähriger in Kramsach (Bezirk Kufstein), teilte die Tiroler Polizei mit.

Die 33-Jährige hatte laut Exekutivangaben keinen Helm getragen. Sie war am Samstag gegen 18.50 Uhr auf einem abschüssigen alpinen Radweg unterwegs, als sie über den Lenker vom Fahrrad stürzte und mit dem Kopf auf der geschotterten Straße aufschlug. Sie wurde nach Versorgung durch die Bergrettung per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

In Söll war eine 60-Jährige am Samstag gegen 20.00 Uhr auf einem Forstweg mit ihrem E-Bike talwärts unterwegs. Sie musste stark abbremsen, weil ein Hund in die Mitte des Weges gesprungen war. Die Hundebesitzerin gab an, sie und ihr Hund seien aufgrund der Radlerin erschrocken. Die 60-Jährige stürzte 15 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Sie konnte zunächst selbstständig zum Forstweg aufsteigen. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde sie ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.