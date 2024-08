Männer verursachen in Österreich doppelt so viele Verkehrsunfälle wie Frauen

Frauen fahren weniger und sicherer

“Obwohl sie genauso viele Wege erledigen müssen, fahren Frauen im Jahr etwa um ein Viertel weniger Kilometer mit dem Auto als Männer. Sie legen mehr Strecken mit Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurück. Dennoch verursachen sie gleich um die Hälfte weniger Verkehrs-Unfälle als Männer insgesamt, sei es mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln. Und selbst, wenn wir die gefahrenen Kilometer herausrechnen, verursachen Männer immer noch 1,5-mal so viele Unfälle wie Frauen. Frauen verhalten sich also sicherer, egal in welchem Gefährt“, erläutert Barbara Schuster, Ökonomin am Momentum Institut.