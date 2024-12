Handy am Steuer: Was tun, wenn der Fahrer das Telefon nicht aus der Hand legt?

Denn, so Schützhofer: "Für viele Autofahrer ist der Smartphonegebrauch so stark in sämtliche Alltagstätigkeiten integriert, dass ihnen gar nicht bewusst bist, wie sehr sie damit sich selbst und ihre Mitfahre gefährden."

Wie eine von Mai bis Juni 2024 durchgeführte Umfrage des KFV (n=2.105 Personen) zeigt, telefonieren 55 Prozent der österreichischen Autofahrer während einer einstündigen Fahrt mindestens einmal am Steuer, 28 Prozent lesen und 16 Prozent schreiben sogar eine Nachricht. Sechs Prozent haben eingeräumt, dass sie beim Autolenken Social Media wie beispielsweise Instagram oder Facebook nutzen.

Vielen ist die Gefahr nicht bewusst

Auffallend ist die hohe Sorglosigkeit unter jungen Menschen: Nur 29 Prozent der 17- bis 19-Jährigen sehen das Lesen von Nachrichten am Handy während der Teilnahme am Verkehrsgeschehen als sehr gefährlich an. Besonders fatal kann es enden, wenn jemand als ungeschützter Verkehrsteilnehmer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist und in einen Verkehrsunfall verwickelt wird.