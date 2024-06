Ferien ahoi! Warum der Abarth jetzt ein Badedeck bekommt und seewasserfest wird

Abarth ist ja für wilde Versionen bekannt, aber ein Auto, das auch schwimmen kann?

Ganz so weit ist es noch nicht. Aber fast. Car Off-Shore wurde laut eigenen Angaben ja auch gegründet, um „ jedem das Bootfahren auf elegante und unterhaltsame Weise näher zu bringen.“ Also auch jenen, die am Wasser nicht auf das Auto verzichten wollen. Und anscheinend kommt das skurile Konzept an: Nach wassertauglichen Fiat 500 präsentierte Abarth nun den Abarth Offshore.