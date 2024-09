Ein Salzburger ist der neue Chef von Kia Austria

Er war als Head of Brand, Product & Pricing verantwortlich für die 12 Märkte der Region Zentral- und Südosteuropa , Managing Director der BMW Group in Tschechien, CEO der BMW Asia Technologies Malaysia sowie Managing Director der BMW Group Malaysia.

Harald Hölzl blickt auf 22 Jahre Erfahrung innerhalb der BMW Group zurück. Nach vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei der BMW Group Austria war er in den letzten zehn Jahren international in leitenden Funktionen tätig.

Der neue Chef jedenfalls schwärmt: „Nicht nur die neue Kia Produktstrategie ist unglaublich überzeugend, sondern auch die Produkte selbst sind auf einem extrem hohen Niveau. Die sehr progressive, moderne Designsprache einerseits, wie auch die sehr weit fortgeschrittene Technologie, sprechen mich sehr an. Auch von der erstklassigen Fahrdynamik des EV6 und vor allem des EV9 habe ich mich bereits überzeugen können. Als nächstes kommt der EV3 gegen Jahresende in die Schauräume. Es gibt schon viele Vorbestellungen, und das wird sicher ein absolutes Highlight. Ich freue mich also schon ganz besonders auf die neue Aufgabe in meinem Heimatland, das Team von Kia Austria , die Kia Handelsorganisation und natürlich auf unsere Kundinnen und Kunden.“

Zusammen mit seiner Schwestermarke Hyundai ist Kia laut eigenen Angaben heute der fünftgrößte Automobilhersteller der Welt.



Heute stellt Kia an 14 Standorten in acht Ländern mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge im Jahr her. Ein Händlernetz mit über 3.000 Vertriebsstellen bringt die Fahrzeuge in den Markt. Das Unternehmen erwirtschaftet mit über 40.000 Mitarbeitern mehr als 17 Milliarden US-Dollar jährlich.



Der Name Kia basiert auf chinesischen Schriftzeichen: „ki“ steht für aufsteigen und „a“ für Asien.