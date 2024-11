E-Fuels: Geht den Verbrennern der Sprit doch nicht aus?

Das Verbrenner-Aus beschäftigt Menschen und Wirtschaft. Nun hat das Beratungsunternehmen Frontier Economics in einer Studie im Auftrag von UNITI Szenarien für den Markthochlauf von grünstrombasierten E-Fuels im Straßenverkehr untersucht. Auch für den Preis gibt es eine Prognose.

Die industrielle Produktion von E-Fuels steht laut der deutschen Studie in den Startlöchern. Erste Demonstrationsanlagen sind bereits in Betrieb und weltweit arbeiten Unternehmen an der Markteinführung dieser grünstrombasierten Kraftstoffe und an der Skalierung hin zu einer industriellen Produktion.