Pflicht ab Juli in jedem Neuwagen: Wie gefährlich sind Sicherheitsassistenten?

Dass das sinnvoll ist, zeigt die Statistik: Im Jahr 2022 wurden EU-weit 20.653 Menschen im Straßenverkehr getötet (2012: 24.213), wobei Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer besonders gefährdet waren. In Österreich waren es 370 Unfallopfer (2013: 455).

Im Jahr 2018 legte die EU das Ziel fest, die Zahl der Straßenverkehrstoten und Schwerverletzten bis 2030 im Vergleich zu 2019 zu halbieren und bis 2050 auf nahezu null zu senken. Schlagend wurde das Ziel in der EU-Verordnung 2019/2144. Diese verpflichtet alle Autobauer, elektronische Sicherheitsassistenzsysteme in alle Neuwagen ab Juli 2024 einzubauen.

Theoretisch gut. Doch leider sind die Systeme nicht zu 100 % verlässlich. Der Mobilität-Redaktion ist kein neues Auto untergekommen, das immer das richtige Geschwindigkeitslimit erkennt, also ob man etwa in Wien gerade auf einer Straße mit 30 - oder 50-km/h-Limit fährt. Glaubt das Auto an eine Verletzung der Höchstgeschwindigkeit, piepst es dreimal. Das ist nervig, aber noch nicht gefährlich.

Schwieriger wird es bei zwei anderen Assistenten: Jenem zum Spurhalten und dem automatischen Bremssystem. „Teilweise führt das Eigenleben der Elektronik sogar zu gefährlichen Situationen, statt diese zu vermeiden, wie es eigentlich Sinn und Zweck von Assistenzsystemen sein müsste“, monierte bereits im Vorjahr das ÖAMTC-Magazin.