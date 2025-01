BMW Motorrad enthüllt neue R 18 Modelle: Euro 5+ und frisches Styling

Mit 2.300 an Kunden übergebenen Motorrädern erzielte BMW Motorrad 2024 das stärkste Absatzergebnis seiner Unternehmensgeschichte in Österreich. Dies entspricht einer Absatzsteigerung von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Hauptverantwortlich für den Erfolg 2024 war die Einführung neuer Modelle wie der BMW R 1300 GS und GS Adventure mit Boxer Motor.



Mit insgesamt 647 an Kunden übergebenen Motorrädern ist die BMW 1300 GS das meistverkaufte BMW Motorrad in Österreich. Auf Platz zwei reiht sich die BMW R 1250 GS Adventure mit 152 abgesetzten Motorrädern ein, gefolgt von der BMW F 800 GS mit 135 Verkäufen 2024. Nun zeigt man, was 2025 bringt. Was bringt das neue Jahr für Motorrad-Fans? Mit der BMW R 18 stieg BMW Motorrad 2020 in das Cruiser-Segment ein und noch im selben Jahr folgte mit der R 18 Classic ein nostalgischer Tourer. 2021 ergänzten schließlich die R 18 Transcontinental und die R 18 B die Big Boxer Heritage-Baureihe um einen Grand American Tourer für luxuriöses Reisen und einen Bagger für cooles Highway Cruising.

© BMW Eine (noch) feschere Partie: Für das Modelljahr 2025 präsentieren sich die R 18 Modelle mit Design-, Komfort- und Technik-Updates.

2023 stieß die BMW R 18 Roctane als fünftes Mitglied zur R 18 Familie und bietet seitdem Cruisen und Touren im Custom Bagger Style. Für das Modelljahr 2025 präsentieren sich die R 18 Modelle mit Design-, Komfort- und Technik-Updates. Was bringt die Neuauflage? Mittels Überarbeitung der Motorsteuerung wird nun die Norm Euro 5+ erfüllt. Das max. Drehmoment des 67 kW (91 PS) starken 1 802 cm Big Boxer erhöht sich um 5 Nm auf

nunmehr 163 Nm bei nach wie vor 3 000 min-. Von 2 000 bis 4 000 min sind jederzeit mehr als 150 Nm Drehmoment abrufbar.

„Noch mehr Fahrspaß – das war unser Ziel bei der Überarbeitung der BMW R 18 und R 18 Classic. Wir haben die Formsprache verfeinert, an vielen Details und am Komfort gefeilt und der R 18 mit dem 18-Zoll-Hinterrad noch mehr Fahrspaß verliehen. Auch die BMW R 18 Roctane, R 18 B und R 18 Transcontinental erhielten neben neuen Farben und Ausstattungen eine technische Überarbeitung, um die gesamte BMW R 18 Baureihe einheitlich an die EU 5+ Norm anzupassen." von Markus Lederer, BMW Motorrad Leiter Baureihe Boxer

© BMW Motorrad Ab Mai startklar: Die BMW R 18 Classic Modelljahr 2025

BMW R 18: Custom Cruiser kommt modern

Als Cruiser präsentiert sich die überarbeitete BMW R 18 jetzt puristisch und gleichsam moderner. Neu gezeichnetes Design von Front- und Heckkotflügel sowie ein 18-Zoll-Hinterrad (bisher 16 Zoll) und ein neues Rad-Design mit sieben Doppelspeichen lassen die R 18 dynamischer wirken und den urwüchsigen Cruiser-Charakter noch prägnanter hervortreten. Optional sind die Räder auch als Contrast Cut Wheel verfügbar. Die Alugussräder werden hierbei glänzend überdreht und anschließend mit Klarlack versiegelt. Die bekannte 19“/16“-Speichenradkombination wird weiterhin als Option angeboten. Für ein komfortableres Fahrverhalten sorgt ein hinsichtlich der Feder-/Dämpfungsraten neu abgestimmtes Federbein. Die Abstimmung ist zusammen mit dem neuen 18-Zoll-Hinterrad und entsprechender neuer Reifendimension 180/55 B 18 durchgeführt worden. Weitere neue Features sind das jetzt serienmäßige Tagfahrlicht (marktabhängig) sowie eine USB-C-Ladesteckdose.

© BMW Motorrad BMW R 18 Roctane, R 18 B, R 18 Transcontinental Modelljahr 2025 ist jetzt auch in der neuen Farbstellung Two-Tone Dragonfirerot metallic verfügbar. Ebenfalls neu ist die Sonderausstattung Filler Panel in Karosseriefarbe, die den Spalt zwischen Koffer und Hinterradkotflügel optisch verschwinden lässt.

BMW R 18 Classic: Noch klassischer und urwüchsiger

Auch die BMW R 18 Classic profitiert von einer verfeinerten Formsprache, um den Charakter eines nostalgischen Tourers nochmals zu schärfen. Die markanteste Neuerung stellt der von der R 18 B übernommene Vorderradkotflügel in Verbindung mit einem 19-Zoll-Speichen-Vorderrad (vorher 16 Zoll) dar. Der Frontfender nimmt nun die stilistisch weit nach unten gezogene Kotflügelverlängerung auf. Der neue Fender harmoniert nicht nur stimmig mit den für die R 18 Classic weiterhin angebotenen Gabelhülsen, sondern unterstreicht auch selbstbewusst die Zugehörigkeit zum Nostalgie-Touring-Segment. Zusammen mit neu designten Seitendeckeln sowie Endschalldämpfern mit einem weiterhin runden Querschnitt tritt die R 18 Classic damit jetzt noch klassischer und urwüchsiger auf. Ebenfall jetzt serienmäßig ist das Tagfahrlicht (marktabhängig) sowie eine USB-C-Ladesteckdose. In der als Sonderausstattung ab Werk verfügbaren Variante Blacked Out wirken die BMW R 18 und R 18 Classic mit einer Reihe von Ausstattungsumfängen in Black High Gloss und Dark Chrome besonders edel.

© BMW Motorrad Alle BMW R 18 Modelle erfüllen die Norm Euro 5+. Neu ebenfalls ist die Steigerung des maximalen Drehmoments um 5 Nm auf nunmehr 163 Nm bei nach wie vor 3 000 min.

Bestandteile der Sonderausstattung Blacked Out sind der schwarze Antriebsstrang, die Design Option Schwarz, die Abgasanlage in Dark Chrome sowie weitere Komponenten in Schwarz Hochglanz beziehungsweise Dark Chrome. BMW R 18 Roctane, R 18 B und R 18 Transcontinental Die BMW R 18 Roctane hatte ihre Markteinführung Mitte 2023 und deckt mit ihrer Ausprägung daher bereits Features wie z.B. die Alugussräder oder die Sonderausstattung Blacked Out ab. Dennoch haben sowohl die R 18 Roctane als auch die R 18 B und die R 18 Transcontinental neue Impulse hinsichtlich Produkteigenschaften sowie Oberflächen und Lackierung erhalten. Die BMW R 18 B verfügt jetzt bereits in der Basisvariante sowie in der neuen Sonderausstattungsvariante Blacked Out über den Favoritentaster. Hierbei ermöglicht ein Taster an der rechten Lenkerarmatur den Schnellzugriff, um z.B. die Griffheizung direkt zu aktivieren, ohne den Weg über das Menü der Instrumentenkonsole mittels Multicontroller zu gehen. Vormals war an dieser Stelle ein Schalter für die Zentralverriegelung platziert. Er wurde durch den Favoritenschalter ersetzt. Die Zentralverriegelung kann weiterhin bequem über den Funkschlüssel gesteuert werden. Die Markteinführung in Österreich ist für Mai 2025 geplant. Auch die Basispreise für Österreich sind bekannt. Die BMW R 18 gibt es ab 27.410 Euro, diBMW R 18 B:ab 34.300 Euro, die BMW R 18 Transcontinentalkommt auf 36.660 Euro. Die BMW R 18 Classicstartet ab 30.200 Euro und die BMW R 18 Roctance bei 31.900 Euro.