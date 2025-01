Vespa 946 Snake: Limitiertes Modell feiert das Jahr der Schlange mit eisigem Design

Dem Mondkalender entsprechen folgt nach dem Drachen und dem Bunny nun die Schlange: Dieses Tier ist, laut Hersteller "ein imperiales und rätselhaftes Wesen, das uns einlädt, über unsere Grenzen hinauszugehen, mit Kühnheit zu leben und über Grenzen hinaus zu reisen" schlängelt sich auch am Sondermodell. An Handgriffen und Sattel findet man nun schlangenhautähnliche Strukturen, auf Tank und Kotflügel kommt die Schlange in Chrom.

Die Vespa 946 Snake macht sich jedenfalls rar: Sie ist in einer limitierten Auflage von nur 888 nummerierten Rollern erhältlich und soll ein Sammlerstück in der Lunar Collection werden.

Der Preis: Ab 12.000 Euro ist man dabei. Seit dem 8.1. ist die Vespa 946 Snake vorbestellbar, Medienberichten zufolge ist die Nachfrage hoch. Wer sie sehen will, bekommt auch in Österreich die Chance.

Vespa bald auch in Wien

Denn Vespa präsentiert auch ein neues, internationales Einzelhandelsprojekts: Im ersten Quartal 2025 starten an ausgewählten Locations Pop-up-Stores, bei denen die Vespa 946 Snake zusammen mit der Vespa Snake Capsule und dem limitierten Zubehör ausgestellt wird.

Nach einem ersten Stopp in Rom im Rinascente Tritone findet vom 7. Januar bis 5. Februar der erste Termin des neuen Jahres in der Galeries Lafayette Champs-Elysées in Paris statt. Es folgen Eröffnungen in Mailand im La Rinascente gefolgt von Wien. Hier steht der Pop-up im Steffl.

Anschließend zeigt man sie in Peking, in Istanbul , in Bangkok, in Singapur, in Hanoi und am Jakarta Plaza Indonesia.

Wer noch mehr Schlange möchte, der findet Zubehör: Der Helm kommt ebenfalls in schillernem Blau mit einer 3D-Chromschlange.

Dazu gibt es einen weißen, bodenlangen Puffermantel samt Schlangenprofil und eine Bomberjacke, die an die eisigen Farbtöne der Winterlandschaft erinnern soll.