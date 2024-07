Autonome Shuttles und intelligente Ampeln - Kärnten als Modellregion

SHOW – Autonom fahrende Shuttles

Ab Juli werden autonom fahrende Shuttles in Klagenfurt den Bahnhof West mit der Universität und dem Lakeside Park kostenlos verbinden. Das Forschungsprojekt SURAAA ist Teil des europaweit führenden Mobilitätsprojekts „SHOW“ und gilt bereits seit Jahren als Vorreiterprojekt im Bereich des autonomen Fahrens. An SHOW sind 69 Projektpartner aus 13 EU-Ländern beteiligt. Kärnten ist SHOW-Testregion und setzt erstmalig in Österreich eine autonome Flotte und ein autonomes On Demand-Service (per APP) ein, das ebenfalls noch im Juli in Klagenfurt realisiert wird.

C-ROADS 3 Austria 3 - Ampel der Zukunft

Das Projekt „C-ROADS 3 Austria 3“ wird in Klagenfurt am Wörthersee umgesetzt. Damit können Einsatzfahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel durch priorisierte Ampelschaltungen effizienter und sicherer durch die Stadt navigieren oder Verkehrsteilnehmer können vor Gefahrenstellen gewarnt werden. Dies ermöglicht es z.B. Einsatzkräften, schneller und sicherer zum Einsatzort zu gelangen. Der Verkehr lässt sich so schnell, flexibel und punktgenau beeinflussen. Die Anwendungsfälle lassen sich auf beliebige Situationen auf der Straße, die Schaltung von Verkehrsampeln und weitere Informationen, die für die Fahrzeuge oder den Straßennutzer von Interesse sind, erweitern. Beim Projekt „C-ROADS 3 Austria 3“, werden intelligente Verkehrsinfrastrukturen (C-ITS/V2X) geplant, umgesetzt, getestet und evaluiert.

X4ITS - Grüne Welle für Öffis und Einsatzkräfte

Im Rahmen des Forschungsprojektes X4ITS soll die digitale Kommunikation zwischen Auto und Ampel weiter erprobt werden und von Klagenfurt auf ganz Kärnten erweitert werden. Vereinfacht gesagt: Die Ampel wird nicht nur ein Lichtsignal für den Fahrer geben, sondern auch direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren. Das soll nicht nur die Verkehrssicherheit von Verkehrsteilnehmern erhöhen, sondern auch den Öffis Vorrang geben. Das Projekt „X4ITS“ ist eine Kooperation zwischen Behörden, Städten, öffentlichen Verkehrsbetrieben und Unternehmen aus 6 EU-Mitgliedsstaaten (Österreich, Tschechische Republik, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien).