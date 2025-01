Lohnt sich der Besuch auf der Vienna Drive? Was die Automesse alles zu bieten hat

Mit der Corona-Pandemie war es vorbei, seit Jahren schon gibt es in Wien keine klassische Automesse mehr. Jetzt versucht man es mit der Vienna Drive wieder, die Messe findet aktuell statt.

Was jetzt anders ist? Eigentlich alles. Die Veranstalter, der Look, die Aussteller. Gleich geblieben ist, dass die Messe zeitgleich mit der Ferienmesse stattfindet. Auf 15.000 m² in der Halle B kommt bei der Vienna Drive einiges auf die Fahrbahn: Neue Marken, (alternativer) Antriebe und Motorisierungen, Finanzierungsmodelle, etwas Zubehör, die Mobilitätsclubs sind da, auch viel Elektromobilität. Neu ist, dass man sogar Testfahrten kann und die Möglichkeit, Fahrzeuge direkt vor Ort zu kaufen.

Für wen ist die Messe?

Für alle, die wieder einmal geballt viele Autos auf einmal ansehen, angreifen, spüren wollen, sich hineinsetzen und mit den engagierten Händlern reden wollen. Die Halle B ist voll mit Autos (fast) aller Marken, darunter: Abarth, Alfa, Alpine, Audi, BMW, Citroen, Cupra, Dacia, DS, Ferrari, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, KGM, Kia, Leap Motor, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Volvo, VW. Auch einige Zweirad-Aussteller sind da: Vespa bzw. Piaggio, Harley Davidson etwa, aber auch die Wiener Linien oder Leasing-Anbieter.

Alles viel da, viel zu sehen. Auch wenn die Halle etwas düster wirkt, die Messestände einfach gehalten sind. Hingehen lohnt sich, nirgendwo anders hat man den fast kompletten Überblick über das Autosortiment. Viele Neuvorstellungen inklusive!