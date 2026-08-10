800.000 Pannen im Jahr: Ab wann wird Hitze auch Fahrzeugen zu viel?

Es ist - und bleibt - heiß. Das betrifft auch die Mobilität. Aktuell sieht man vermehrt Autos auf der Autobahn mit Pannen am Pannenstreifen stehen. Ist das ein Hitzethema? Denn ab wann wird Hitze auch Fahrzeugen zu viel?

„Der Fahrzeughersteller entwickelt seine Fahrzeuge für extreme Temperaturen, führt mit den Prototypen Tests im hohen Norden bei extremer Kälte bis -40°C und in der Wüste liegenden Testgeländen etwa in den USA bei bis zu 50°C (manchmal mehr) durch“, erklärt Stefan Kerbl, Leiter Test und Technik des ÖAMTC.

800.000 Pannen im Jahr

Vor allem der „Hot-Soak-Test“ ist hier legendär. Das Fahrzeug steht vor Inbetriebnahme etwa zwei Stunden in der prallen Sonne, wird dann in Betrieb genommen und voll belastet. Kerbl: „Ein neuwertiges gut gewartetes Fahrzeug wird also keine Probleme mit der Hitze hier in Ö haben.“

Die Betonung liegt auf gut gewartet: Denn gäbe es nur gut gewartete Fahrzeuge, hätte der ÖMTC keine 800.000 Pannen im Jahr zu beheben. „Und hier spielt Kälte und Hitze dann eine große Rolle: Niedriger Kühlmittelstand, alte, lädierte, mit Insekten verklebte Kühler, aber auch die Verkehrslage, die Belastung des Fahrzeugs (Hängerbetrieb) können eine Kaskade an thermischen Herausforderungen für das Fahrzeug bewirken. Von der Panne bis zum Brand des Fahrzeugs ist dann alles möglich“, so der Experte,

Wie verhält man sich richtig, wenn man bei Hitze eine Panne hat? Kerbl: „Nicht viel anderes als bei jeder Panne, nur kann es bei Hitze sein, dass die Panne nicht wie üblich bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs bemerkt wird, sondern eher während des Fahrbetriebs.“