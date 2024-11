Sportliches Retrobike: Die BMW R 12 S holt den Spirit der R 90 S ins Heute

Mit der BMW R 12 S erweitert BMW Motorrad seine Heritage-Reihe um eine Hommage an die ikonische R 90 S. Wir erinnern uns: Diese setzte 1973 mit 67 PS und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit nicht nur fahrdynamisch ein sportliches Ausrufezeichen für BMW Motorrad .

Kein Schnäppchen: Der Basispreis in Österreich beginnt ab 25.990 Euro.

Lenker und die Gabelstandrohre sind in Schwarz gehalten.

Den Anspruch an ein sportliches Retrobike unterstreicht die R 12 S mit zahlreichen serienmäßigen Produktinhalten wie den Option 719 Rädern Classic II mit Drahtspeichen.

Zudem dauert es nicht lange, bis das Image der R 90 S auch von Rennerfolgen profitierte. So etwa bei der Production TT auf der Isle of Man, wo Hans-Otto Butenuth und Helmut Dähne 1976 einen Klassensieg feierten.

Mehr noch als die im Mai 2013 von BMW Motorrad präsentierte Studie Concept Ninety, nimmt die neue BMW R 12 S den Spirit der R 90 S in ihrem Gesamtkonzept sowie in vielen Details auf und transferiert ihn in die heutige Zeit.

Retrodesign und Sportlichkeit: Geht das?

„Zu den prägenden Designelementen unserer R 12 S gehören die lenkerfeste Cockpit-Verkleidung mit dem getönten Windschild, die Sitzbank mit Kontrastnähten sowie die Lackierung in Lavaorange metallic als Reminiszenz an das legendäre R 90 S Daytona Orange von 1975. Perfekt ergänzt wird das Design durch Details wie das rot-ausgelegte ‚S‘ auf den Seitendeckeln, die rote Doppellinierung sowie die gebürsteten und mit Klarlack versiegelten Aluminiumflächen von Tank und Sitzbankhöcker“, erläutert Alexander Buckan, Leiter BMW Motorrad Design.