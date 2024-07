Red Bull Ring: Vor der MotoGP kommt die MopedGP

Am 18. August findet wieder der Motorrad Grand Prix von Österreich der MotoGP auf dem Red Bull Ring statt. Bevor aber die Herren Marquez, Binder, Bagnaia und Martin ihre Boliden starten, dürfen die "Moped-Piloten" ran.

Auf dem Red Bull Ring findet am 15. August der "MopedGP von Österreich" statt. Beim diesem "Rennen" geht es freilich nicht um Geschwindigkeit oder Performance, sondern darum, die in Österreich seit vielen Jahrzehnten verwurzelte Tradition des Moped-Fahrens hochleben zu lassen und die Fans auf diese Weise auf ein typisch rot-weiß-rotes Rennwochenende einzustimmen.

Und wie der Name vermuten lässt, sind hier keine heißen Eisen mit 1000 ccm gefragt. Teilnehmen können alle Piloten mit einem Moped mit maximal 50 ccm Hubraum und einem dafür gültigen Führerschein. Die Fahrer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und das Gefährt muss eine gültige Zulassung für Fahrten auf Straßen im öffentlichen Verkehr und aktuell gültiges „Pickerl“ gem. § 57 KFG haben.

Gefahren wird auf der Rennstrecke ab 14:45 Uhr. Wer mitfahren will, sollte sich seinen Startplatz für den „MopedGP von Österreich“ rasch sichern, die Teilnehmerzahl ist limitiert – es gilt das Motto „first come, first served“. Anmeldung auf der Webseite des Red Bull Rings.