Vetro heißt als das Zauberwort für den SH125i. Damit ist gemeint, dass der Roller mit halbtransparenten unlackierten grünen Verkleidungsteilen ausgestattet wird. Das schaut nicht nur cool aus, sondern bringt auch etwas in Sachen Umweltschutz. Im Vergleich zur Produktion der Standardfarben entstehen im Laufe eines Jahres 9,5 % weniger CO 2 -Emissionen, rechnet Honda vor.

Gebaut wird der Roller nicht in Japan, sondern in Italien und das spezielle Design soll auch eine Hommage an die technischen Fähigkeiten der Mitarbeiter im Honda Werk in Atessa sein.