Der 125 ccm Motor leistet 9 PS (bei einem maximalen Drehmoment von 10 Nm). Damit sprintet man flott genug von jeder Ampel weg. Wenn es raus aus der Stadt geht, ist das natürlich auch kein Problem. Bei rund 90 km/h ist dann freilich Schluss.

Der Burgman verfügt über eine Start-Stopp-Automatik, die beim Stopp den Motor abstellt. Beim Dreh am Gasgriff springt der Motor sofort wieder an. Wenn man mag, kann man das per Knopfdruck deaktivieren - aber es gibt hierfür eigentlich keinen Grund, zumal das System tadellos funktioniert. Suzuki gibt einen Verbrauch von 1,9 Liter auf 100 km an und in Verbindung mit dem 5,5-l-Tank hat man eine ordentliche Reichweite.

Alle wesentlichen Informationen werden gut ablesbar in einem digitalen Display angezeigt. Clever ist das System, um das Zündschloss zu schützen. Ein Druck auf einen kleinen Knopf und das Schloss wird abgedeckt. Mit dem Zündschlüssel kann man dann alles wieder freigeben und den Schlüssel reinstecken. Praktisch (für z.B. Getränkeflaschen) ist das kleine Fach rechts unter dem Lenker. Auf der rechten Seite findet sich ein USB-Anschluss. Sonst gibt es in Sachen Ausstattung freilich nicht viel mehr.