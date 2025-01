Leapmotor International B.V. ist ein von Stellantis geführtes Joint Venture mit einer 51/49-Partnerschaft zwischen Stellantis N.V. und Leapmotor. Das Unternehmen nahm seine Geschäftstätigkeit in Europa im September 2024 auf und plant, im vierten Quartal in die Regionen Indien & Asien/Pazifik, Naher Osten & Afrika und Südamerika zu expandieren.

Zum Marktstart hat man 17 Händler , es sollen aber bald mehr werden. Bis Ende des ersten Quartals sollen es 25 sein und bis Ende des Jahres 2025 will man 35 bis 40 Partnerbetriebe haben, erklärt Christian Bley, der Brandmanager von Leapmotor in Österreich.

Was bekommt man dafür? Ein 3,62 m langes, fünftüriges Elektroauto mit 37,3-kWh-Akku. Die Reichweite liegt laut WLTP 265 Kilometer (395 Kilometer in der Stadt). Angetrieben wird der T03 von einem 70 kW/95 PS E-Motor. Der T03 ist mit Ladeanschlüssen vom Typ 2 und CCS2 kompatibel und wird in Österreich mit einer maximalen DC-Ladeleistung von 48 kW angeboten. Die Ladezeit an einer 22-kW-Ladestation von 30 Prozent auf 80 Prozent beträgt etwa 3,5 Stunden (an einer DC-Ladestation 36 Minuten).

Zweites Modell ist der C10, ein SUV im D-Segment. Auch der C10 fährt elektrisch und bekommt einen 69,9-kWh-Akku. Angetrieben wird das SUV von einem 160-kW-Elektromotor. Die Reichweite liegt bei 420 Kilometer. Der C10 soll in Kürze bestellbar sein, heißt es vom Importeur, die ersten Autos werden im ersten Quartal erwartet. Der C10 kostet laut Liste ab 39.400 Euro (mit Förderung 34.000 Euro).