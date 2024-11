Großer Österreichischer Automobil-Preis 2024: Das sind die Sieger

Zum 41. Mal kürten eine 75-köpfige Expertenjury sowie 25 Leserinnen und Leser des ARBÖ-Klubjournals FREIE FAHRT in drei Kategorien die Autos des Jahres 2024. Insgesamt stellten sich heuer 42 Fahrzeuge in drei Kategorien (Start, Medium, Premium) der Wahl.

In der Kategorie Start waren heuer nur vier Fahrzeuge am Start. Dies zeigt, dass Fahrzeughersteller das Kleinwagensegment immer öfter verlassen und immer weniger Fahrzeuge im unteren Preissegment angeboten werden. Von den vier Fahrzeugen überzeugt der Dacia Duster die Jury am meisten. Der zweite Platz ging an den Citroën ë-C3/C3, den dritten Stockerlplatz holte sich der Suzuki Swift.