Am Ende eines Tages in Goodwood quält einen immer eine Frage: Ist mir irgendetwas Tolles entgangen? Meist ist es so, denn alle Attraktionen, die das Festival of Speed bietet – sei es fahrend, stehend oder fliegend – zu erleben, ist schier unmöglich.

Trotzdem bleibt noch genug Faszinierendes, das man mit nach Hause nimmt. Wie jedes Jahr stand das Festival of Speed beim Duke of Richmond im Zeichen von Jubiläen und der Würdigung von großen Motorsportpersönlichkeiten. Gefeiert wurden unter anderem 100 Jahre MG, 20 Jahre Red Bull Racing und man ehrte Michael Dunlop (Rekordsieger bei der Isle of Man), Richard Petty oder auch Niki Lauda, den man als den „robusten“ Rennfahrer feierte. Somit gab es dieses Jahr mit Red Bull und Niki Lauda einen starken Österreich-Bezug.

Red Bull brachte frühere und aktuelle Fahrer mit ihren Autos nach Goodwood. Von Christian Klien im RB1 bis hin zu Max Verstappen in seinem Weltmeisterauto RB16B. Gleichzeitig nutzte man die Festivitäten, um das neue Hypercar von Red Bull, den RB17 zu enthüllen. Von dem 1.200-PS-Geschoss werden nur 50 Stück gebaut, entwickelt wurde es von Adrian Newey. Der wird nicht nur bald ein Exemplar des RB17 in seiner Garage stehen haben, er fuhr auch im Rahmen der Red Bull Parade mit einem Aston Martin Valkyrie und dazu einen alten Formel-1-Ferrari von Niki Lauda.

Beim Festival of Speed wurden alle Formel-1-Autos des 2019 verstorbenen Österreichers versammelt. Von March über BRM, den Ferraris und dem "Staubsauger-Brabham" bis zum McLaren MP4/1B. Stichwort McLaren. Dort zeigte man den Senna in brasilianischen Farben als Hommage an den dreifachen Weltmeister und natürlich waren auch Sennas McLaren-Rennautos in Goodwood, eines gefahren von Bruno Senna.

Der Rennwagen machte natürlich entsprechend Radau, sonst wird es aber auch in Goodwood zunehmend leiser. Immer mehr Elektroautos nehmen den Hillclimb in Angriff und die Elektrischen haben mittlerweile eine eigene Ausstellungsfläche, wo auch der Renault R5 und der nagelneue Ford Capri gezeigt wurden.

Impressionen von der Auto-Gartenparty