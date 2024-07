Ford bringt wieder einen Capri. Wenn auch wohl anders, als es die Capri-Fangemeinde erwartet hätte. Der Capri mutiert zu einem SUV Coupe. So gesehen wiederholt sich die Geschichte – denn auch der Mustang wurde vom Sportwagen als Mach-E zum elektrischen Crossover.

Stichwort elektrisch. Auch der Capri fährt nun elektrisch. Technisch basiert der Ford auf dem neuen Explorer (das ist das SUV und der Capri ist konsequenterweise der SUV-Ableger). Was in weiterer Folge heißt, dass der Capri so wie der Explorer auf der MEB-Plattform des VW-Konzerns basiert und somit mit dem ID.4 bzw. ID.5 verwandt ist.