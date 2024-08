Orange vor Oranje: Norris schnappt Verstappen Pole weg

Orange vor Oranje. Lando Norris schnappte sich in seinem orangen McLaren die Poleposition für den GP der Niederlande in Zandvoort. Er wies dabei den angriffslustigen Niederländer Max Verstappen mit einem Vorsprung von mehr als Dreizehntelsekunden in die Schranken. Als Dritter nimmt sein Teamkollege Oscar Piastri den Grand Prix in Angriff.

Verstappen selbst zeigte sich realistischer: „Der Rückstand ist schon groß. Im ganzen Qualifying hat immer etwas gefehlt, die Windböen waren schon schwierig. Es ist nicht gerade einfach da draußen zu fahren.“ Dreimal hatte er in Folge in Zandvoort gewonnen, diesmal wird es wohl ein heftiger Kampf mit den beiden McLaren-Piloten.

Das Wetter machte den Piloten in Zandvoort am Samstag große Probleme. So war das dritte Training von Regen und einem schweren Unfall geprägt. Logan Sargeant zerlegte seinen Williams an der Leitplanke und sorgte für eine Rote Flagge und eine Unterbrechung. Der Williams rauchte zunächst, dann fing er Feuer, Sargeant sprang flugs in Sicherheit.

Lewis Hamilton nützte die Pause, um einem jungen Fan in der Boxenstraße sein Lenkrad zu erklären. Im Qualifying enttäuschte der Brite dann und schaffte den Sprung ins Q3 nicht.