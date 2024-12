Formel-1-Finale in Katar: Verstappen legt im Streit mit Russell nach

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Zoff mit Mercedes-Rivale George Russell nachgelegt. „Ich bereue nichts“, sagte Verstappen zur harten verbalen Kritik an seinem Rivalen nach dem Großen Preis von Katar zuletzt: „Vielleicht würde ich heute sogar noch mehr sagen.“

Er könne immer noch nicht glauben, „dass jemand so sein kann“, sagte der 27-jährige Niederländer bei einer Pressekonferenz in Abu Dhabi: „In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas noch nicht erlebt, für mich war das nicht zu akzeptieren.“