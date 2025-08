Zu schnell, zu schwer? Fast 80 Prozent der E-Bike-Unfälle sind Alleinunfälle

Es sind keine erfreulichen Zahlen: 2024 mussten in Österreich rund 9.800 Personen nach E-Bike-Unfällen im Straßenverkehr in einem Spital behandelt werden – ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2023.

Fakt ist: Der E-Bike-Verkauf in Österreich boomt: 2024 waren bereits 57 Prozent aller verkauften Fahrräder E-Bikes, was der höchste E-Bike-Anteil im Europa-Vergleich ist, wie der Branchenverband VSSÖ unlängst bekanntgab. Die hohe E-Bike-Dichte wirkt sich auch stark auf das Unfallgeschehen aus.

Bereits im Vorjahr sind deutlich mehr Menschen auf Österreichs Straßen mit E-Bikes (20 Getötete) ums Leben gekommen als mit herkömmlichen Fahrrädern (12). In diesem Jahr (bis inkl. 27. Juli) wurden bei Unfällen mit E-Bikes bereits mindestens zwölf Personen getötet. Hinzu kommt eine stark steigende Zahl an Verletzten

Fast 80 Prozent der E-Bike-Unfälle sind Alleinunfälle



Die Verkehrspolizei hat im Vorjahr 2.701 Verletzte mit E-Bikes registriert (+10%). Wie KFV-Erhebungen im Rahmen von IDB-Austria (Injury Database) zeigen, handelt es sich bei E-Bike-Unfällen allerdings zu 79 Prozent um Alleinunfälle, bei denen somit kein Fremdverschulden vorliegt.

Alleinunfälle werden daher in der Regel auch dann nicht polizeilich erfasst, wenn die Verunglückten im Spital behandelt werden. Wie Befragungen von Unfallopfern durch das KFV in ausgewählten Spitälern und Hochrechnungen zeigen, mussten im Vorjahr demnach in Summe sogar 9.800 Personen nach E-Bike-Unfällen in österreichischen Spitälern ambulant oder stationär behandelt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von zehn Prozent. Seit Beginn des E-Bike-Booms 2019 hat sich die Anzahl der Verletzten damit bereits verdoppelt.