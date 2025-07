Gebraucht, aber gut: Worauf man beim Kauf eines gebrauchten Fahrrads achten muss

Wer ein gebrauchtes Fahrrad kaufen will, steht heute vor mehr Auswahl als je zuvor. Auf Verkaufsplattformen wie Willhaben, in sozialen Medien und in spezialisierten Shops finden sich täglich neue Angebote. Doch das größere Angebot macht die Entscheidung nicht einfacher. Im Gegenteil: Gerade Laien fehlt oft das Know-how, um Qualität von Schein-Schnäppchen zu unterscheiden.

Erwartungen vs. Realität

„Viele kommen zu uns mit völlig unrealistischen Vorstellungen“, sagt Heinz Csarmann, Inhaber von „Fahrrad + Ski“ in Wien-Margareten. Seit über 40 Jahren verkauft er neue und gebrauchte Räder mit Servicegarantie. „Sie wollen ein schönes, top ausgestattetes Rad, das alles kann, nicht gestohlen wird und möglichst nichts kostet. Das gibt es so aber nicht.“

Besonders beliebt sind die schlichten, robusten und unauffälligen „Bahnhofsräder“ für 150 bis 200 Euro. Wer mehr Komfort oder Ausstattung sucht, landet schnell im Bereich von 300 bis 500 Euro. „In dem Segment bekommt man gute, teilweise fast neuwertige Räder – vorausgesetzt, sie wurden professionell überholt.“