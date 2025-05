E-Bikes für Kinder? Warum Experten klar davon abraten

Schnell, zu schnell

In gewisser Weise ist das auch das Fazit der Eltern, die mit dem Kind – auf dem elektrifizierten Fahrrad – diverse Ausfahrten unternommen haben. Auf der Pro-Seite: Die Sechsjährige schafft damit Touren und Steigungen, die mit einem normalen Fahrrad undenkbar wären. Das geht so weit, dass die Erwachsenen ihr Fahrrad bergauf schieben müssen, das Kind hingegen gelassen bis nach oben fährt. Auch die zurückgelegten Distanzen sind viel größer und nähern sich dem Niveau der Erwachsenen an. Ein- bis zweistündige Radtouren sind durchaus möglich.

Aber: Es geht mit dem E-Bike auch rasant dahin und die Erfahrungen zeigen, dass gerade junge Kinder die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen können. Weshalb ausschließlich auf Feldwegen ohne Verkehr getestet wurde, um die Risiken des Straßenverkehr zu meiden.