Wie gefährlich ist es, Kinder am Fahrad mitzunehmen?

Beim Lastenfahrrad muss zwischen ein und mehrspurigen Rädern unterschieden werden. Einspurige haben ein dem klassischen Fahrrad ähnliches Fahrverhalten, sind mit zunehmender Beladung allerdings problematischer zu fahren als mehrspurige Räder. Diese neigen allerdings zum Kippen in zu schnell gefahrenen Kurven oder beim einseitigen Befahren von Gehsteigkanten. Beide „Gattungen“ erfordern Übung im Umgang, vor allem mit hoher Beladung. Zu Bedenken ist außerdem: Fahrradabstellplätze sind für klassische Räder optimiert und auch der Raum auf Radwegen kann knapp werden, wenn sich Lastenräder begegnen. Lastenräder können – z. B. auf der Urlaubsfahrt – nicht mit Radträgersystemen an herkömmlichen Pkw befördert werden. Wichtig ist noch: Bitte den Kindern keine Spielsachen, Trinkflaschen beim Fahren in die Hand geben. Heraus- oder herunterfallende Gegenstände fordern Mitverkehrsteilnehmer in ihrer Reaktionsschnelligkeit und könnten Folgeunfälle auslösen.

Die Unterschiede sind erheblich: Am Fahrrad darf nur ein Kind mit Fahrrad-Kindersitz befördert werden und dieses sitzt relativ hoch. Das Fahrverhalten des Rades wird dadurch etwas empfindlicher. Der höhere Schwerpunkt zeigt sich im Übrigen bereits beim Sichern des Kindes: Das Rad kann in dieser Situation, also am Stand, relativ leicht kippen, da serienmäßige Seitenständer häufig nicht in der Lage sind, das Rad zu stützen - es gibtübrigens bessere Ständer als Zubehör.

Als Autofahrer erlebt man oft einen Schreckmoment, wenn wieder einmal ein Radler völlig angstbefreit und nicht immer regelkonform über die Kreuzung scheidet. Noch mehr, wenn Kinder am oder auf dem Fahrrad mitgenommen werden. Der KURIER hat bei ÖATMC-Experte Steffan Kerbl nachgefragt, wie sicher es ist, Kinder am Fahrrad mitzunehmen.

Ausgewertet wurden UPS (Unfälle mit Personenschaden) und dabei verunglückte Kinder im Alter von 0-6 Jahren, die als Mitfahrende am Fahrrad unterwegs waren. Laut Statistik Austria gab es von 2018 bis 2023 insgesamt 95 Unfälle mit Personenschaden. 2 Kinder wurden getötet, 97 leicht verletzt und sechs schwer. Die beiden tödlich verunglückten Kinder wurden in einem Fahrradanhänger transportiert.

Autofahrer echauffieren sich oft über Eltern, die mit Kindern auf oder am Fahrrad unterwegs sind und sich beim Abbiegen oder Queren nicht vollumfänglich an die geltenden Verkehrsregeln halten: Ist das nur ein Empfinden oder entspricht es der Realität?

Belastbare Zahlen oder aktuelle Beobachtungen dazu liegen uns nicht vor. Als Mobilitätsclub appelliert der ÖAMTC jedoch an alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme und zum Einhalten der Regeln – denn nur so ist ein sicheres und stressfreies Miteinander im Straßenverkehr möglich. Oft hilft es schon, sich in das jeweilige Gegenüber hineinzuversetzen – denn wir alle sind multimodal unterwegs, also mal mit dem Auto, dann wieder mit dem Rad oder zu Fuß.

Wie gefährlich ist es, Kinder am Fahrrad mitzunehmen?