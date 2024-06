Sechs neue Radwege: Wo Autofahrer in Wien künftig weniger Platz haben

In Wien mit dem Fahrrad unterwegs zu sein war - positiv formuliert - in den vergangenen Jahren eine spannende Sache. Eine Portion Mut gehörte jedenfalls dazu. Da sind die Nachrichten, dass neue Radachsen in Planung sind, also eine gute. „Unsere Radwege-Offensive läuft auf Hochtouren“, sagte Mobilitätsstadträtin Ulli Sima nach dem gestrigen Mobilitäts-Ausschuss, der auf den Weltfahrradtag fiel.

2. Lückenschluss am Getreidemarkt Radfahrer, die vom Karlsplatz in Richtung Mariahilfer Straße fahren wollen, müssen im Abschnitt zwischen Friedrichstraße und Gauermanngasse bislang auf der Fahrbahn fahren oder Umwege in Kauf nehmen, da es keinen Radweg gibt. Mit einem baulich getrennten, rund zwei Meter breiten Ein-Richtungs-Radweg wird nun der wichtige Lückenschluss umgesetzt. Der neue Radweg am Getreidemarkt schließt beim Karlsplatz an den bestehenden Zwei-Richtungs-Radweg in der Friedrichstraße an und führt entlang der stadteinwärtigen Seite bis zum bestehenden Radweg ab der Kreuzung mit der Gauermanngasse, auf dem man schließlich bis zur Mariahilfer Straße oder zum Museumsplatz gelangt. So entsteht eine sichere und komfortable Verbindung auf einer Länge von rund 200 Metern.

4. Landgutgasse: wichtige Radverbindung in Favoriten In der Landgutgasse zwischen Van-der Nüll-Gasse und Laxenburger Straße wurden bereits neue Radwege errichtet, die unter anderem das Stadtentwicklungsgebiet „Neues Landgut“ an das Radwegenetz anschließen. In diesem Jahr geht der Ausbau weiter. Zwischen Laxenburger Straße und Sonnwendgasse entstehen in der Landgutgasse auf einer Länge von rund 380 Metern beidseits baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege. So gelangt man über die Landgutgasse, die Sonnwendgasse, die Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße und die Argentinierstraße komfortabel und sicher vom Neuen Landgut oder vom Grätzl um den Columbusplatz bis in die Innere Stadt. Im Abschnitt zwischen Sonnwendgasse und Columbusgasse wird die Landgutgasse künftig als Einbahn geführt, was zur Verkehrsberuhigung beiträgt. Fahrbahnanhebungen an den Kreuzungen ohne Ampeln bringen noch mehr Entschleunigung für den Verkehr. Dazu werden 21 Grünflächen mit insgesamt 370 Quadratmetern angelegt, in die sieben Bäume und 17 Hochstammsträucher gepflanzt werden.

5. Neue Radachse in Simmering

Eine weitere Radverbindung wird mit einem Zwei-Richtungs-Radweg und einer Fahrradstraße auf der Rinnböckstraße im 11. Bezirk hergestellt. Hier entsteht eine begrünte, klimafitte Radachse parallel zur Simmeringer Hauptstraße. Das sorgt für eine wesentlich bessere Anbindung des Zentrums von Simmering an den 3. Bezirk und weiter in die Innere Stadt. Von Rennweg bis Schneidergasse entsteht ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Von Schneidergasse bis Kopalgasse wird die Rinnböckstraße zur Fahrradstraße. Neue Grünflächen entlang der Strecke und insgesamt zwölf neue Bäume sowie elf Hochstammsträucher verbessern in Zukunft das Mikroklima. Drei Trinkhydranten werden für kühles Nass sorgen.

Als Weiterführung der Radachse Simmering wird in Richtung stadteinwärts am Rennweg ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Grasbergergasse errichtet und so eine Verbindung mit dem Radwegenetz des 3. Bezirks hergestellt. Zusätzlich wird entlang des Radwegs ein Grünstreifen errichtet, der mit sieben Bäumen bepflanzt wird. So kommen im 3. und im 11. Bezirk insgesamt fast eineinhalb Kilometer an hochwertiger Radinfrastruktur dazu.

6. Sichere Radwege zu Schulen in Penzing

Bei den aktuellen Radweg-Projekten geht es auch um eine bessere Anbindung von Schulstandorten. So wird in der Deutschordenstraße in Penzing ein Zwei-Richtungs-Radweg von der Linzer Straße bis zur Cossmanngasse gebaut. Dadurch wird der neue Bildungscampus „Anna und Alfred Wödl“ noch besser an das Radwegnetz angeschlossen.

Nachdem in der Deutschordenstraße zwischen Wiental und Cossmanngasse bereits 2023 ein gemischter Geh- und Radweg realisiert wurde, wird heuer im Abschnitt zwischen Cossmanngasse und Linzer Straße sowie auf der Linzer Straße weiter bis zur Lorenz-Weiß-Gasse ein baulich getrennter Radweg errichtet. Durch diesen Lückenschluss auf einer Länge von rund 500 Metern entstehen durchgehende Radverbindungen zum Wientalradweg, zur Auhofstraße in den 13. Bezirk sowie zur U-Bahn-Station „Ober St. Veit“.

Der Radweg in der Deutschordenstraße entsteht an der Ostseite der Straße zwischen Gehweg und Grünbereich. Zusätzlich werden im Parkstreifen dieser Straßenseite zehn Bäume gepflanzt. Drei weitere Bäume kommen in die querende Hanakgasse, einer auch in den Kreuzungsbereich mit der Linzer Straße. Hier wird der Kreuzungsbereich neu aufgeteilt und ein Geh- und Radweg an der Südseite der Linzer Straße bis zur Lorenz-Weiß-Gasse errichtet.