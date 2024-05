Fahrrad kaputt? Hier gibt es Geld für die Reparatur

Am Wochenende war es so weit - das Wetter war endlich trocken und so ging es den Fahrrädern an den Kragen. Putzen, Kette schmieren, Bremsen einstellen - wer sein Bike länger als nur eine Saison problemlos fahren will, der muss es pflegen. Gibt es gröbere Probleme, heisst es aber ab zum Profi. Und das kann teuer werden.