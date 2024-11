Nun auch Flyer in Schieflage: In der Bike Branche rumort es gewaltig

Beim E-Bike-Produzenten Flyer in Huttwil steht nun ein großer Stellenabbau bevor. Die deutsche Muttergesellschaft ZEG hat das Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmern eingeleitet. Flyer beschäftigt in Huttwil 170 Leute. Im Zuge der geplanten Restrukturierung werde der Abbau großer Teile der aktuellen Belegschaft geprüft, heißt es in einer Mitteilung der ZEG.

Schwierige Marktsituation in der Fahrradbranche

SRF berichtete unter Berufung auf eine interne Quelle von 155 geplanten Kündigungen. ZEG prüft, die Verwaltung von Flyer auf ein Minimum zu reduzieren und die Produktion auszulagern. Mit diesem Schritt reagiert das deutsche Mutterhaus auf die "schwierige Marktsituation in der Fahrradbranche".