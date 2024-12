Innovation für Radfahrer: Connondale SmartSense kombiniert Beleuchtung und Radar

Und so funktioniert es: Das Radar überwacht ständig die Straße hinter dem Fahrrad und warnt via Haupt-Anzeigegerät vor dem herannahenden Verkehr. SmartSense aktiviert sich in dem Moment, in dem man in die Pedale tritt.

Radler wird vor Autos gewarnt

So weißt man nicht nur, dass ein Fahrzeug da ist, sondern bekommt auch ein Gefühl für die relative Geschwindigkeit und die Entfernung des Fahrzeugs, während es sich nähert.

Ein weiterer Vorteil dieser Sicherheitsfunktion ist, dass man sich mehr mit dem beschäftigen kannst, was vor einem liegt. Der ständige Blick über die Schulter entfällt. Sicherheitstechnisch ein Vorteil.