Helmfrei, gegen die Einbahn, am Gehsteig: Was Radler dürfen - und was nicht

Sie sind umweltfreundlich, tun der Gesundheit Gutes - und sind dennoch für viele Autofahrer und Fußgänger ein Ärgernis: Radler im Straßenverkehr. Leider endet der Ärger nicht selten in Unfällen, im schlimmsten Fall sogar tödlich: Im Vorjahr sind 41 Radler in Österreich tödlich verunglückt. Geringe Fahrpraxis, Ablenkung, technische Probleme am Fahrrad und mangelhafte Infrastruktur erhöhen das Risiko.

Aber auch erhöhte Risikobereitschaft und Unwissen macht das Radeln gefährlich. Welche sieben Regeln Radler gerne übersehen - und ob das erlaubt ist, oder nicht

1. Stoppzeichen ignorieren

Stehenbleiben, obwohl keiner kommt oder einfach durch? Rechtlich richtig ist: Die Verkehrstafeln "Vorrang geben" oder "Halt" gelten auch für Radfahrer. Ausserdem gilt: Fußgänger haben auf dem Zebrastreifen Vorrang.

2. Gegen die Einbahnstrasse fahren

Als Autofahrer kommt man oft in Schwitzen, wenn in der Einbahnstrasse ein Radler entgegen kommt. Wann ist das erlaubt? Ja, aber: Rad fahren gegen die Einbahn ist in Einbahnstraßen nur erlaubt, wenn eine Zusatztafel ausdrücklich darauf hinweist. Ausnahme: In Wohnstraßen ist Rad fahren gegen die Einbahn generell erlaubt. Mit dem Fahrrad ist grundsätzlich die Fahrbahn zu benutzen; ist eine Radfahranlage vorhanden, muss diese benutzt werden. In Fußgängerzonen, in denen das Radfahren nicht erlaubt ist, dürfen Fahrräder geschoben und auch außerhalb allfälliger erlaubter Einfahrtszeiten abgestellt werden.