Es ist die mittlerweile 32. Auflage der legendären Oldtimer-Veranstaltung, die die Teilnehmer heute in Angriff nehmen. Gestartet wird wie immer in Gröbming, der Start des ersten Autos erfolgt um 09.00 Uhr. Unter den Fahrern ist wie immer viel Prominenz mit dabei, darunter Ex-Ski-Ass Aksel Lund Svindal, DTM-Champion Thomas Preining und Motorsportlegende Hans-Joachim “Strietzel” Stuck.

Die Strecke ist wie immer anspruchsvoll: Acht Etappen, 900 Kilometer durch vier Bundesländer, fragmentiert in ca. 50 spannende Sonderprüfungen, die auch zwei Flugplatz-Bewerbe und 5 Runden auf der GP-Strecke des Red Bull Ring in Spielberg beinhalten. Besonderes Augenmerk wurde bei der Streckenplanung auf die Machbarkeit für Vorkriegs-Fahrzeuge gelegt, was unter anderem die Anpassung der Schnitte zwischen 30, 40 und 50 km/h an die jeweilige Sonderprüfung mit sich bringt.

Am Donnerstag geht es von Gröbming aus über den Radstädter Tauern in den traditionellen Etappenort Mauterndorf, von wo aus es in der Folge über die wundervolle Turrach nach Kärnten geht. Über das Hochrindl und Gurk geht es zur Mittagsrast nach Taggenbrunn. Der Nachmittag bringt die Sonderprüfungen am ÖAMTC-Gelände Mölbling/St. Veit an der Glan und am Red Bull Ring, wo man nach einem kurzen Aufenthalt im Fahrerlager innerhalb von 5 Runden seine eigene Sollzeit vorgibt. Danach führt die Strecke über den Sölkpass zurück nach Schladming.

Der Marathon am Freitag führt die Teilnehmer nach Gmunden, wo die historischen Fahrzeuge den Toscanapark besuchen und auf der Halbinsel im Traunsee verweilen. Danach geht es über anspruchsvolle Etappen auf kleinen Nebenstraßen nach Steyr, zum bereits 16. Mal eines der Etappen-Highlights der gesamten Veranstaltung, wo im Vorjahr wieder eine Rekordzahl an Zuschauern gezählt wurde. Von Steyr geht es weiter über Waidhofen und Ybbsitz an den östlichsten Ort der Strecke: Lunz am See in Niederösterreich. Zurück über die Wildalpen und durch das Gesäuse folgen dann gleich zwei Flugplatz-Sonderprüfungen hintereinander: Zunächst am Airfield Trieben, danach am Alpenflugplatz Niederöblarn, von wo aus es dann nach rund 450 Kilometern zurück nach Gröbming geht.

Der erste Programmpunkt am Samstagmorgen hat seit einigen Jahren Tradition: Die Bergprüfung auf den Stoderzinken. Danach versammeln sich die Autos nebst einiger besonderer Exponate zum Porsche Design Grand Prix in Gröbming (Start 13:00 Uhr), bevor bei der Abschlussprüfung der Sieger der Ennstal-Classic 2024 ermittelt wird.