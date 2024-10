Über die korrekte Aussprache von "Xpeng" lässt es sich trefflich diskutieren. Die einen sagen "Icks-Peng", die anderen "Schau-Pang". Der Vorstandsvorsitzende heißt übrigens Xiaopeng He. Sei's drum. Xpeng wurde 2014 gegründet und im Vorjahr verkaufte man in China rund 140.000 Fahrzeuge.

Die Marke macht auch insofern neugierig, zumal VW hier mit fünf Prozent beteiligt ist. Gemeinsam will man nicht nur Autos (für den chinesischen Markt), sondern auch eine Software-Plattform entwickeln. Mittlerweile ist Xpeng in einigen ausgewählten europäischen Märkten vertreten, darunter auch in Deutschland.

Im Rahmen des Tannistests für die Wahl zum Auto des Jahres hatten wir nun Gelegenheit, ein Auto aus dem Hause Xpeng kurz auszuprobieren. Und zwar den G6. Laut Xpeng ist der G6 ein SUV mit coupeartiger Optik. Für diese Charakterisierung spricht auch das Design. Jedenfalls wirkt der G6 aalglatt mit extrem schmalen Frontleuchten. Der G6 kommt dabei auf eine Länge von 4,75 Meter. Xpeng setzt übrigens auf rahmenlose Türen hinten und vorne.