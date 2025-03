Was die rein elektrischen Fahrzeuge betrifft, war Toyota in den Vergangenheit eher zurückhaltend. Elektrifizierte Autos in Form von Hybriden bzw. Plug-in-Hybriden hat man zur Genüge im Angebot, aber bei den rein elektrischen hielt lediglich der bZ4X die Fahne hoch und die Stückzahlen blieben überschaubar.

Jetzt kommt aber Bewegung in die Sache. Zum Jahreswechsel kündigte Toyota schon den neuen Urban Cruiser an und nun präsentiert man den C-HR+. Den C-HR kennt man als Hybrid und Plug-in-Hybrid und nun wird dem Crossover-Coupe eine rein elektrische Variante beigestellt - die dann einfach ein "+" dazu bekommt.

Technisch nutzt man freilich eine andere Basis, nämlich die e-TNGA-Plattform für Elektrofahrzeuge. Mit einer Länge von 4520 mm ist er um 158 mm länger als sein hybridisierter Namensvetter. Und auch dank eines längeren Radstands soll es viel Platz für die Fahrgäste geben.

Toyota bietet den CH-R+ mit zwei Akkugrößen an. Den 57,7-kWh-Akku gibt es nur in Verbindung mit Frontantrieb, den größeren 77-kWh-Akku kann man in Verbindung mit Front- oder Allradantrieb bekommen. Mit Frontantrieb leistet der E-Motor entweder 123 kW/167 PS oder (in Verbindung mit dem größeren Akku) 165 kW/224 PS. Der Allradler kommt auf eine Gesamtleistung von 252 kW/343 PS. Die Reichweite soll bis zu 600 km betragen. Aufladen kann man an einem DC-Lader mit bis zu 150 kW.

Die Toyota-Entwickler erklären, dass der C-HR+ im Vergleich zum C-HR über eine steifere Karosserie und einen niedrigeren Schwerpunkt verfügt, was wiederum der Fahrstabilität zu Gute kommt.

Bis der C-HR+ bei uns zu haben sein wird, vergeht noch einige Zeit. Erst im Frühjahr 2026 wird man ihn hier zu Lande kaufen können.