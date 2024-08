Optisch schaut die #5 mehr nach Offroader aus, als die bisherigen Smart-Modelle. Das Auto kommt auf eine beachtliche Länge von 4.705 mm , bei einem Radstand von 2.900 mm. Entworfen wurde der #5 bei Mercedes-Benz und nachdem Smart mittlerweile ein Joint Venture zwischen Mercedes und Geely ist, wird der auch der neue Smart in China vom Band laufen.

Ein Highlight im Interieur sind die mit Leder bezogenen Zero-Gravity-Sitze mit 121 Grad Lehnenneigung, wobei auch die Sicherheitsgurte in den Sitzen integriert sind. Alle Sitze soll man so verstellen können, dass im Cockpit ein "Kingsize-, Queensize- oder Einzelschlafplatz" entsteht, erklären die Macher (und man darf gespannt sein, wie das aussieht). Das Unterhaltungssystem verfügt über einen eingebauten Projektor in Kombination mit einem Sennheiser Signature Sound System mit 20 Lautsprechern. Der ausfahrbare Lautsprecher mit Umgebungsbeleuchtung synchronisiert sich mit dem Rhythmus der Musik, um ein audiovisuelles Erlebnis zu schaffen, erklärt man bei Smart.

Wichtig für den Fahrer sind ein 25,6-Zoll-Augmented-Reality Head-Up Display, ein 10,3-Zoll-Vollfarb-Ultra-HD-LCD-Kombiinstrument und zwei 13-Zoll-AMOLED-2,5K-Displays. Der Smart hat zudem einen KI-Sprachassistenten an Bord. In Verbindung mit den intelligenten Avataren kann man wichtige Funktionen allein mit der Stimme steuern, darunter Telefonanrufe und Nachrichten, Musik und Medien, Klimasteuerung, Navigation, persönliche Einstellungen und Fahrzeugsteuerung sowie alle Internetfunktionen. Leo, der neue Löwen-Avatar, führt den Nutzer durch die Bedienelemente.