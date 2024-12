Renault: Der wilde R5 Turbo kommt tatsächlich wieder

Beim Gedanken an den R5 von Renault kommt vielen auch die wildeste Version des kompakten Franzosen in den Sinn, der Turbo . Renault schickte sich ab Ende der 1970er an, mit Turboautos die Formel-1 zu revolutionären (anfangs mit mäßigem Erfolg). Ein entsprechendes, käufliches Serienauto passte da gerade recht.

Das ist die quasi die Neuauflage des Turbo - aber natürlich rein elektrisch. So wie das historische Vorbild bekommt der Turbo 3E weit ausgestellte hintere Kotflügel. In einem der hinteren Lufteinlässe befindet sich nun der Ladeanschluss. Und so wie beim historischen Vorbild werden die Hinterräder angetrieben. In den beiden Hinterrädern sind auch die Elektromotoren integriert, die zusammen über 500 PS leisten. Damit beschleunigt der Turbo in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Mehr wird Renault im Laufe des kommenden Jahres verraten. Einen Preis hat man noch nicht genannt, ebenso ist damit zu rechnen, dass die Auflage limitiert sein wird.