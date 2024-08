Reichweitenrekord und Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde

Der Fulwin T10 legte beim Praxistext die über 2.100 km auf öffentlichen Straßen unter realen Alltagsbedingungen in drei Tagen zurück. Die Streckenführung verlief dabei sowohl durch die Stadt, als auch über die Autobahn. So konnte die Eignung der Chery PHEV- Technologie in unterschiedlichen Verkehrssituationen unter Beweis gestellt werden. „Wir wollten zeigen, was ein PHEV-Fahrzeug aus dem Hause des größten Autoexporteurs Chinas leisten kann", fasst Tüting zusammen.