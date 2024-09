Der EL8 fährt natürlich rein elektrisch . Zwei Motoren hat der Nio, einer vorn, einer hinten - damit ist man mit Allrad unterwegs und die Systemleistung beträgt stattliche 480 kW . Damit beschleunigt der Nio auch entsprechend flott (0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden), wenn man das will. Wobei hier 2,5 Tonnen Gewicht zu bewegen sind.

Edel wirkt auch der Wählhebel für die Fahrstufen in der Mittelkonsole. Sonst gibt es nach chinesischer Manier wenige echte Schalter und Knöpfe. Dafür bieten die Menüs und Untermenüs, die über den 12,8 Zoll großen Touchscreen in der Mitte gesteuert werden, Möglichkeiten für diverse Einstellungen. Auch die Richtung der Belüftung oder die Stärke der Rekuperation - also Dinge, die man schnell zur Hand haben will - müssen über die Menüs angewählt werden. Stichwort Klima. Im EL8 kann man auch eine Beduftung des Innenraums bekommen.

Groß dimensioniert (16,3 Zoll) und gut ablesbar ist das Head-up-Display im Nio. Auch in diesem Auto hat man einen Sprachassistenten, der mit Nomi angeredet werden will. Besonderheit bei Nio ist, dass der Diener auch optisch über eine Kugel mit Gesichtsausdruck dargestellt wird.

So angenehm es ist, vorne zu sitzen und den EL8 zu fahren, so bequem ist es auch im Fond. Nio bietet den EL8 in Europa nur in einer sechssitzigen Konfiguration an. Wenn man in die dritte Reihe will, kann man die mittleren Sitze elektrisch nach vor rücken und hat dann einen bequemen Einstieg nach hinten. Und auch in der dritten Reihe sitzt man bequem auf Einzelsitzen und hat überraschend viel Platz. Noch ein Komfort-Feature ist die Kühlbox, die zwischen den beiden mittleren Sitzen installiert ist.