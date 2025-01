Das Auto wird in China bereits als Mazda EZ-6 angeboten und wird auch in China produziert.

Das Interieur wirkt, so der erste Eindruck, hochwertig mit feinen Materialien. „ma“-Philosophie nennt Mazda die Gestaltung, die die Einfachheit und die Schönheit des offenen Raums betonen soll. Die Linie TAKUMI ist mit Kunstleder in Warm Beige oder Schwarz ausgestattet, in der Version TAKUMI PLUS sitzt man auf hochwertigem hellbraunem Nappa- und Veloursleder.

Was den Antrieb betrifft, kann der Kunde zwischen einer 68,8-kWh-Batterie in Verbindung mit 190 kW/258 PS-Elektromotor oder einer 80-kWh-Batterie in Verbindung mit 180 kW/245 PS-Motor wählen. Angetrieben werden dabei stets die Hinterräder. In der Standard-Variante kommt man auf eine Reichweite von 479 Kilometer, in der Long Range Version sind es 552 Kilometer. Nachladen kann man an einer DC-Ladesäule mit bis zu 200 kW.