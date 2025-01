Brüssel Motorshow: Die wichtigsten Neuheiten von der ersten Automesse des Jahres

Die Automesse in Brüssel hat durchaus Tradition. Es ist in diesem Jahr die bereits 101. Ausgabe der Autoshow, die Anfang Jänner in der belgischen Hauptstadt stattfindet. Und man hat Ambitionen, sich zu einer der wichtigsten Automesse in Europa zu mausern, wie uns ein Insider verrät.

Der Salon Brüssel ist eine Automesse nach klassischem Rezept. 63 Aussteller von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen sind hier vertreten und man vermeldet fünf Weltpremieren und 14 Europa-Premieren.

Dazu wurde im Rahmen der Messe das Car of the Year 2025 gekürt.

Das sind die interessantesten Neuheiten der Autoshow: