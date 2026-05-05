Man sei gekommen, um zu bleiben, hatte der Chef von Leapmotor International Anfang des Jahres am Rande des Brüsseler Autosalons verkündet. Und man bringt weiter neue Modelle für das wachsende Portfolio. Nächstes neues Modell des chinesischen Start-ups, das über ein Joint-Venture mit dem großen Stellantis-Konzern (Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Alfa, Jeep) verbunden ist, ist der B05.

Aus den Modellbezeichnungen bei Leapmotor kann man nicht sofort herauslesen, um welches Modell es geht (es sei denn, man ist ein profunder Kenner der Materie). Der B05 ist von den Proportionen und den Abmessungen her ein Fall für das Segment der kompakten Elektroautos, zielt also gewissermaßen auf den ID.3 (bzw. ID.3 Neo) von VW ab. Gleichzeitig sind aber in dieser Klasse auch Modelle aus dem Stellantis-Konzern vertreten, wie der Peugeot E-308 oder der elektrische Opel Astra. Der B05 kommt auf eine Länge von 4,43 Meter (bei einer Breite von 1,88 Meter und einer Höhe von 1,52 Meter). Die Proportionen wirken dabei durchaus stimmig, vor allem die breite Spur und die rahmenlosen Fenster sorgen für einen sportlichen Auftritt. Wobei die Macher von Leapmotor sogar meinen, dass die Proportionen von einem Coupé inspiriert seien. Für "stilbewusste urbane Kunden" sei der B05 gedacht, heißt es bei den Chinesen. Gleichzeitig ist aber auch der Praxisnutzen beachtlich, vor allem, wenn man sich das Kofferraumvolumen ansieht. Diesbezüglich bietet der Leapmotor nämlich bis zu 1400 Liter.

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Wie sieht es mit den technischen Daten aus? Der B05 fährt also elektrisch (andere Modelle wie der B10 oder der C10 werden mittlerweile auch mit Range Extender angeboten - davon ist für den B05 aktuell noch keine Rede). Wahlweise sind zwei Akku-Größen zu haben. Mit 56,2 kWh kommt der B05 knapp über 400 km weit, mit 67,1 kWh schafft er 482 km. Positiv auf die Reichweite soll sich auch die Aerodynamik (cw-Wert 0,26) auswirken. Nachladen an einem DC-Lader funktioniert dabei mit 156 kW (kleiner Akku) bzw. 174 kW. Leapmotor bietet für den B05 nur eine Motorisierung an und zwar einen E-Motor mit 160 kW/218 PS, wobei die Kraft stets an die Hinterräder geht. Es ist dies dieselbe Antriebseinheit, wie sie Leapmotor auch im SUV B10 verwendet.

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Innen folgt der B05 dem typischen Designschema von Leapmotor. So gibt es einen 8,8-Zoll-großen Schirm für den Fahrer und einen 14,6-Zoll-großen Touchscreen in der Mitte, über den praktisch alles gesteuert wird. Apple Car Play bzw. Android Auto ist ebenso an Bord wie Online-Navigation. Leapmotor bietet den B05 in zwei Ausstattungslinien, wobei sich die bessere (Design) vor allem durch Komfortfeatures wie beheiz- und belüftbare Sitze, Panoramaglasdach oder 64-Farben-Ambientebeleuchtung abhebt und mit dem großen Akku kombiniert wird.

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