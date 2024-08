Die bionischen Lüfterblätter können die Lüftergeräusche eines Lkw um bis zu 4 dB(A) senken – das ist mehr als eine Halbierung der Schallleistung. Laute Lüftergeräusche, die unter Volllast und auch beim Laden des Fahrzeugs in der Nacht in Wohngebieten oder an Rasthöfen stören können, werden so reduziert.

Darüber hinaus ist der Lüfter effizienter als herkömmliche Designs – dank eines um 10 Prozent verbesserten Wirkungsgrads und einer Gewichtseinsparung um 10 Prozent.

Mahle bietet den Lüfter in einer Leistungsabdeckung von 300 Watt bis 35 kW an. Das ermöglicht den Einsatz in kleinen Elektro-Pkw bis hin zu großen besonders temperaturempfindlichen Brennstoffzellen-Lkw. Erste Prototypen sind bereits bei verschiedenen Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern in der Erprobung.