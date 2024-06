Der Grande Panda wurde im Centro Stile in Turin entwickelt und die seitliche Silhouette soll an den klassischen Panda der 80er-Jahre erinnern. Und eine Hommage an den klassischen Panda 4x4 sollen die dreidimensional in Flachrelief auf die Türen gedruckt Panda Schriftzüge sein. Markantes Designmerkmal an der Front ist das eher futuristisch wirkende quadratische Maschenbild, das vom Zentrum des glänzend schwarzen oberen Kühlergrills bis zu den Scheinwerfern eine Zeichnung aus Pixeln erzeugt. Die Scheinwerfer selbst bestehen aus opalen Würfeln.

Der Grande Panda wird zunächst in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich sein. Er ist das erste neue Produkt einer neuen Baureihe, dem bis 2027 jedes Jahr ein neues Fahrzeug folgen wird.

Einen Preis gibt es derzeit freilich noch nicht - man kann aber wohl, wenn der der Grande Panda Citroen e-C3 oder dem VW ID2. all Konkurrenz machen will, mit rund 25.000 Euro oder weniger rechnen.