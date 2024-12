Der Name Panda hat bei Fiat ja einen ikonenhaften Status. Das kantige, kastlartige Design ist bis heute unverwechselbar. Neben dem klassischen Panda bzw. Pandina kommt bei Fiat im nächsten Jahr der neue Grande Panda . Das Design soll an den Ur-Panda der 1980er-Jahre erinnern und der neue Fiat fährt natürlich rein elektrisch.

Mit einer Länge von 3,99 Meter bleibt der Grande Panda noch einigermaßen kompakt und ordnet sich im B-Segment ein. Der Elektromotor leistet 83 kW/113 PS und der Strom wird in einem 44-kWh-Akku gespeichert. Der Elektro-Fiat ist 132 km/h schnell und Fiat gibt den WLTP-Verbrauch mit 17,4 kWh an, die Reichweite mit bis zu 320 Kilometer.

Der Grande Panda Elektro ist in Österreich serienmäßig mit einem 3-phasigen 11 kW Wechselrichter und einem externen Mode 3 Ladekabel für Wallboxen ausgestattet. Die Aufladung von 20 Prozent auf 80 Prozent erfolgt in 2 Stunden 55 Minuten. An einer Gleichstromladestation kann der Grande Panda mit bis zu 100 kW geladen werden. Stichwort Laden. Eine Besonderheit des Fiat das einziehbare Ladekabel, das in einem speziellen Stauraum unter der Fronthaube untergebracht ist.

Das Auto kann schon bestellt werden und kostet laut Liste 26.900 Euro (bzw. 29.900 Euro als noblerer La Prima). Der Importeur rechnet vor, dass der Grand Panda inklusive Elektroförderung und Finanzierungs- und Versicherungsbonus für 20.500 Euro zu haben ist.

